Даже смерть не примирила? Почему внучка Федосеевой-Шукшиной не пришла на похороны

Анна Шукшина рассказала о причинах отсутствия на похоронах бабушки

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко, известная публике как Анна Шукшина, не пришла на похороны своей знаменитой бабушки. Пока родные, друзья и коллеги провожали народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину в последний путь, внучка оставалась в стороне. Более того, такое решение она приняла еще до смерти актрисы. В интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ, записанном за четыре дня до трагического события, Анна объяснила, почему не хочет присутствовать на церемонии и как собирается попрощаться с близким человеком.

«Приеду, когда толпы не будет, когда не будет родственников. Я лучше потом спокойно к могиле подойду, проведу полчаса, поговорю с бабушкой. Я себе такую картину рисую», — поделилась девушка.

На траурное мероприятие пришли коллеги и друзья актрисы, среди которых Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Сергей Никоненко и Никас Сафронов. Присутствовали и дочери Лидии Николаевны — Мария и Ольга. Однако Анны среди родственников не оказалось.

Почему внучка не приехала к бабушке в больницу

Фото: © РИА Новости/ Петр Чернов

Отсутствие дочери Марии на похоронах стало особенно заметным на фоне ее прежних публичных высказываний. Незадолго до смерти Лидии Николаевны Анна рассказывала, что не может навестить родственницу из-за конфликта с тетей Ольгой. По словам внучки, именно та препятствовала ее встречам с бабушкой.

Отношения между родственницами испортились давно. Одной из главных причин многолетних разногласий стала недвижимость. Лидия Федосеева-Шукшина подарила внучке квартиру в Санкт-Петербурге, однако впоследствии Анна продала жилье. Актриса болезненно восприняла этот поступок и даже обращалась в суд. Сама Анна объясняла, что рассчитывала получить недвижимость по наследству, а деньги ей понадобились срочно.

История с квартирой стала частью затяжного семейного конфликта, в который оказались вовлечены и другие родственники. В частности, Анна и Ольга давно не общаются. Поэтому даже тяжелое состояние Лидии Николаевны не помогло семье преодолеть разногласия.

В одном из интервью внучка признавалась, что не испытывает сожаления по поводу сложившейся ситуации.

«Не жалею ни о чем. Вот как оно все идет последние 10 лет. Да, хреново идет… Все мы друг другу должны, по итогу каждый сидит сам с собой», — говорила Анна.

В том же разговоре журналисты спросили девушку, ожидает ли она новых разбирательств между родственниками после смерти знаменитой бабушки. Анна дала понять, что не исключает продолжения семейных конфликтов.

Операция на лице и слухи о запрете плакать

Фото: Telegram/ Анна Шукшина — о спорте и не только / silailubovvnutri

Еще одной темой обсуждения стало состояние здоровья Анны. Незадолго до похорон, 3 ноября, она опубликовала видео, в котором рассказала о перенесенной пластической операции. По словам девушки, ей удалили грыжи под нижними веками и сделали липосакцию подбородка.

Анна с юмором прокомментировала произошедшее, связав проблемы под глазами со спортивными нагрузками. Она также упомянула, что в начале года подала документы на получение звания мастера спорта, а к концу года оказалась на операционном столе.

После этого в сети появилась версия, что внучка не приехала на прощание из-за медицинских ограничений: якобы после вмешательства ей запрещали плакать. Но достоверного подтверждения этой версии от Анны — не было. Девушка не объяснила публично, почему именно не появилась в храме.

О смерти бабушки Анна сообщила в своем канале короткой записью. Она написала, что не стало бабушки Лиды, и призналась, что ей грустно. В видеообращении девушка также вспомнила детство и рассказала, что рядом с Лидией Николаевной ей было хорошо.

Как похороны изменили отношения в семье

Фото: 5-tv.ru

На фоне отсутствия Анны внимание присутствующих привлекли Мария и Ольга Шукшины. Сестры долгие годы конфликтовали, в том числе из-за квартиры и сохранения творческого наследия Василия Шукшина. Однако в день прощания они обе находились рядом с гробом матери.

По свидетельствам очевидцев, сначала дочери стояли по разные стороны и принимали соболезнования отдельно друг от друга. Но во время церемонии сестры все же взялись за руки. Этот жест стал одним из самых эмоциональных моментов прощания.

Примирения дочерей Лидия Николаевна хотела особенно сильно. Актриса неоднократно говорила, что мечтает увидеть Марию и Ольгу снова близкими людьми и надеется, что они перестанут выяснять отношения.

Не смог лично приехать на похороны и бывший супруг артистки Бари Алибасов. Продюсер записал видеообращение, назвав Лидию Николаевну близким и родным человеком, который подарил ему любовь и заботу. Вместо себя он отправил на церемонию траурный венок и участников группы «На-На».

Музыканты объяснили, что Алибасов плохо себя чувствует, а также не хочет видеть близких людей в гробу. По их словам, продюсер предпочитает сохранять в памяти образы тех, кто был ему дорог при жизни.

Лидия Николаевна скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. Последние недели жизни актриса провела в больнице: ее состояние серьезно ухудшилось, а незадолго до смерти она находилась в реанимации. 11 ноября в Москве состоялась церемония прощания в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. После отпевания артистку похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом Василием Шукшиным. История с Анной оказалась еще одним болезненным эпизодом в непростых отношениях семьи Федосеевой-Шукшиной. Внучка заявила, что хочет прийти к могиле без посторонних и провести там время наедине с бабушкой. Состоится ли эта встреча, пока неизвестно.

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