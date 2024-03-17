Брэдли Купера и Джиджи Хадид «застукали» целующимися в ресторане

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Брэдли Купера и Джиджи Хадид заметили в Нью-Йорке целующимися в ресторане

Брэдли Купера и Джиджи Хадид «застукали» целующимися в ресторане

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpiRW

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Они были замечены в одном из заведений Нью-Йорка.

Актер Брэдли Купер и модель Джиджи Хадид были замечены вместе в Нью-Йорке. По всей видимости, пара была на свидании, пишет People.

Влюбленных увидели в одном из ресторанов в компании друзей. Они не скрывали своих чувств, и папарацци удалось запечатлеть их за поцелуями.

Купер обнимал модель и открыто целовал ее в течение вечера. Слухи о романе пары появились в октябре 2023 года.

В тот момент манекенщицу впервые увидели на свидании с актером. После этого их также засняли во время прогулки.

Хадид была замечена в начале января с матерью Купера после церемонии вручения премии «Золотой глобус». Они общались на протяжении всего вечера, а после разъехались на разных автомобилях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о недовольстве модели Ирины Шейк из-за романа Купера с Хадид. Якобы тот даже думал завести с бывшей девушкой второго ребенка, однако новая избранница все испортила.

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