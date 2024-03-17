При текущем главе государства, говорит политик, произошло ужасное обеднение Пятой республики.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину безумны — есть немало французских солдат, которые не согласны на это. Об этом 5-tv.ru заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это безответственные заявления Макрона, потому что мы, французы, должны стремиться только к мирным переговорам, а не к постоянной эскалации. Мы эскалируем, мы посылаем танки, самолеты, ракеты дальнего действия, а теперь и солдат. Все это не имеет смысла. Это действительно тревожно и не способствует миру. Это не отвечает интересам Франции», — сказал он.

Более того, Макрон «не очень психологически уравновешен» — это тревожит Филиппо даже больше, чем все остальное. Новыми друзьями президента Франции являются страны Балтии и Польша, что совершенно не соответствует дипломатической традиции страны, убежден политик.

Пятой республике, говорит Филиппо, нечего делать в НАТО. Макрон продолжает отправлять миллиарды в бюджет альянса, но у страны нет этих денег, она в огромных долгах, считает лидер «Патриотов».

«Мы сумасшедшие — НАТО ведь контролирует каждую страну, словно раба. Хотя как союз НАТО должно быть исчезнуть с момента распада Советского Союза», — добавил он.

Однако этого не произошло, поскольку США всегда смогут найти или придумать угрозу. Им так проще оправдывать свои военные инвестиции, вторжения, государственные перевороты, «ложные революции», подчеркнул общественный деятель.

В итоге «врагом», говорит он, выбрали Россию. Параллельно Макрон разрушает Францию ​​всеми способами: с помощью дипломатии, но также и «экономическими репрессиями».

Произошло ужасное обеднение Франции, которое лишь усугубляется из-за ее участия в конфликтах, констатировал Филиппо. Он выразил надежду, что Пятая республика присоединится к тем странам, которые выступают за мирный диалог.

Франция, допускает политик, могла бы выступить посредником и организовать крупную мирную конференцию в Париже. Это то, на что я надеюсь. Но для этого политикам придется изменить мышление.

Полное интервью Филиппо — в эту субботу в 00:00 в программе «Известия. Главное» на Пятом канале.