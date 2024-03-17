«Подхватываем друг друга»: вдова Пьера Нарцисса рассказала о новом браке
Валерия Калачева готовится к свадебному торжеству
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Не так давно Калачева и Шахрай официально узаконили свои отношения, однако главное торжество впереди.
Вдова известного певца Пьера Нарцисса, ушедшего из жизни летом 2022-го, Валерия Калачева, узаконила свои отношения с новым возлюбленным — музыкантом Евгением Шахраем. Об изменениях в личной жизни артистка рассказала в беседе с StarHit.ru.
Впереди пару ждет свадебное торжество, сейчас молодожены только расписались. Счастливое мероприятие планируется на 31 мая — свадьба пройдет в день рождения Владимира Кузьмина, близкого друга Калачевой и Шахрая.
«Хотели сыграть свадьбу на берегу моря, но теперь вот не знаем — сделать праздник в Москве или где-то на побережье. Но ведь не все гости смогут туда приехать. Так что возможно, что сначала отметим свадьбу в столице, а потом сделаем это на побережье», — поделилась певица.
Она также призналась, что родные и близкие Пьера Нарцисса приняли ее новый брак и «все поняли». Евгений Шахрай с уважением относится к скончавшемуся супругу певицы и многое делает для того, чтобы композиции артиста, которые аудитория еще не слышала, наконец вышли в свет.
Брачный контракт Калачева и Шахрай не заключили — пара не увидела в нем особой надобности и необходимости. Как объяснила знаменитость, у них с мужем «все общее».
«У нас нет разногласий, мы подхватываем друг друга, воплощаем в жизнь все наши планы, проекты. Творческая составляющая даже помогает нам», — рассказала артистка.
Сейчас пара планирует не только торжество, но и свадебное путешествие. Но, как отметила Калачева, ей не так важно, куда они отправятся с любимым.
Самое главное, чтобы ее избранник был рядом. Также впереди артистов ждет больше количество проектов — музыканты состоят не только в брачном союзе, но и в творческом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пьер Нарцисс пришел во сне к новому жениху вдовы.
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