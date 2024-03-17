«Подхватываем друг друга»: вдова Пьера Нарцисса рассказала о новом браке

Не так давно Калачева и Шахрай официально узаконили свои отношения, однако главное торжество впереди.

Вдова известного певца Пьера Нарцисса, ушедшего из жизни летом 2022-го, Валерия Калачева, узаконила свои отношения с новым возлюбленным — музыкантом Евгением Шахраем. Об изменениях в личной жизни артистка рассказала в беседе с StarHit.ru.

Впереди пару ждет свадебное торжество, сейчас молодожены только расписались. Счастливое мероприятие планируется на 31 мая — свадьба пройдет в день рождения Владимира Кузьмина, близкого друга Калачевой и Шахрая.

«Хотели сыграть свадьбу на берегу моря, но теперь вот не знаем — сделать праздник в Москве или где-то на побережье. Но ведь не все гости смогут туда приехать. Так что возможно, что сначала отметим свадьбу в столице, а потом сделаем это на побережье», — поделилась певица.

Она также призналась, что родные и близкие Пьера Нарцисса приняли ее новый брак и «все поняли». Евгений Шахрай с уважением относится к скончавшемуся супругу певицы и многое делает для того, чтобы композиции артиста, которые аудитория еще не слышала, наконец вышли в свет.

Брачный контракт Калачева и Шахрай не заключили — пара не увидела в нем особой надобности и необходимости. Как объяснила знаменитость, у них с мужем «все общее».

«У нас нет разногласий, мы подхватываем друг друга, воплощаем в жизнь все наши планы, проекты. Творческая составляющая даже помогает нам», — рассказала артистка.

Сейчас пара планирует не только торжество, но и свадебное путешествие. Но, как отметила Калачева, ей не так важно, куда они отправятся с любимым.

Самое главное, чтобы ее избранник был рядом. Также впереди артистов ждет больше количество проектов — музыканты состоят не только в брачном союзе, но и в творческом.

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