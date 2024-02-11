Благословил свадьбу с небес: Пьер Нарцисс пришел во сне к новому жениху вдовы

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 47 0

Вдова Пьера Нарцисса рассказала, что артист пришел во сне к ее жениху

Благословил свадьбу с небес: Пьер Нарцисс пришел во сне к новому жениху вдовы

Фото: Салынская Анна / ТАСС

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По мнению будущих супругов, умерший артист поддерживает их союз даже из загробного мира.

Вдова умершего летом 2022 года певца Пьера Нарцисса, а по совместительству мать его единственной дочери Каролины-Кристель, Валерия Калачева собралась замуж. Слухи, что свадьба уже состоялась, оказались неверными.

Как пишет KP.RU, ее избранником стал музыкант Евгений Шахрай. С ним исполнительница познакомилась на вечеринке после благотворительного мероприятия.

По словам Калачевой, кавалер — талантливый артист, мультиинструменталист, очень чуткий человек, взявший на себя заботу о Каролине-Кристель. А еще он разговаривает с Пьером Нарциссом во сне.

Как выяснила вдова артиста, еще до знакомства судьба сводила ее с Шахраем. У них даже есть совместное фото, на котором присутствует и сам Нарцисс.

Безутешная вдова не планировала новые отношения, она даже пыталась прекратить общение, которое очевидно вело к роману, но ничего не вышло — чувства взяли верх. Когда новый бойфренд стал неотъемлемой частью жизни Калачевой и ее дочери, ему стал сниться бывший глава семейства.

«Во сне он благодарит: „Брат, спасибо за мою семью, я хочу, чтобы вы были вместе“. А однажды утром Женя рассказывает: приснилась наша с Пьером дочь в подвенечном платье — и будто бы Женя ведет ее к алтарю. И стоит Нарцисс, вместе со всеми родными и близкими, наблюдает», — рассказала Калачева журналистам.

Она восприняла рассказа жениха как знак — считает, что это настоящее послание от Нарцисса и своего рода благословение на дальнейшую жизнь с новым возлюбленным. По словам Калачевой, дочь поначалу ревновала, но потом увидела, что Шахрай не пытается занять место ее отца.

Со временем она приняла желание мамы жить дальше и успокоилась. У музыканта есть сын-подросток, которого он воспитывает один, а также взрослая дочь — все они теперь одна семья.

Свадьбу планируют сыграть весной. На празднике, это уже известно, будет выступать Владимир Кузьмин.

Он является близким другом жениха, они знают друг друга с детства. Калачева с радостью смотрит в будущее, но не забывает об умершем муже.

Она каждый день созванивается с его мамой, до сих пор хранит в гардеробе его вещи. Говорит, что любит и Нарцисса, и Шахрая — оказывается, так бывает.

Ранее 5-tv.ru выяснял, за что «любовнице» покойного Нарцисса грозит 11 лет тюрьмы.

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