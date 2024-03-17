«Днем и ночью»: Шойгу потребовал увеличить тренировки Черноморского флота

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Шойгу потребовал тренировать личный состав Черноморского флота отражать атаки

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ; Минобороны России; 5-tv.ru

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Министр подчеркнул необходимость привести в готовность военнослужащих.

Личный состав Черноморского флота должен круглосуточно тренироваться отражать атаки. Такое поручение дал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — сказал Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного круга на командном пункте флота.

Вместе с тем Шойгу заявил о необходимости повысить живучесть кораблей и судов, а также защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности Черноморского флота.

Ранее 5-tv.ru писал, что в феврале тральщики в Черном море отработали противоминные действия. Мероприятия военных были связаны с тем, что ВСУ активно минировали отдельные участки побережья и акватории.

Тем временем Россия продолжает СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

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