Захарова ответила Макрону на предложение прекратить огонь на время Олимпиады

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Евгения Романова
Евгения Романова 107 0

Захарова предложила Макрону прекратить поставки оружия Украине

Захарова ответила Макрону на предложение прекратить огонь на время Олимпиады

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Что скажут участники конфликта на Ближнем Востоке, если Париж выдвинет им аналогичную инициативу?

Парижу следует перестать снабжать Киев вооружением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм», — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Захарова также предложила Макрону выдвинуть аналогичную инициативу сторонам ближневосточного конфликта. Там, подчеркнула дипломат, от слова Франции «наверняка многое зависит».

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон собирается предложить России прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр. Страна, как организатор Игр, придерживается «позиции мира» и следует решениям МОК, подчеркнул он.

Тем временем Россия продолжает СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

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