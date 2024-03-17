Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 75 0

Франция, говорит он, следует решениям МОК.

Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

России будет предложено прекратить огонь на Украине на время Олимпийских игр. Об этом в эфире единого украинского телемарафона заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Страна, как организатор Игр, придерживается «позиции мира» и следует решениям МОК, подчеркнул он. Украинская журналистка заявила Макрону, что в случае участия российских спортсменов ему необходимо потребовать от России прекратить огонь на время Олимпиады — тот пообещал сделать это.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина, по данным СМИ, исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели.

Тема:
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