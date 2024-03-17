Дело всей жизни: американские ученые 10 лет принимали шум грузовика за «сигнал пришельцев»

Колебания почвы возле сейсмической станции годами пугали людей.

Американские исследователи из Университета Джона Хопкинса объяснили сигнал, обнаруженный в 2014 году при падении метеорита к северу от Папуа-Новой Гвинеи. Ученые полагали, что сообщение может исходить от внеземного корабля, однако подробное изучение опровергло подобные убеждения. Результаты работы были опубликованы на официальном сайте университета JHU.

Метеор вошел в атмосферу Земли в январе 2014-го — тогда ученые зафиксировали странные колебания почвы на острове Манус. Спустя девять лет неподалеку также были обнаружены материалы, которые определили как «внеземные».

Мистификации опровергли после новых исследований ученых. Как оказалось, причиной неизвестного сигнала, зафиксированного сейсмической станцией, стал проезжающий мимо грузовик. Колебание и шум вызвало именно транспортное средство.

«Сигнал со временем менял направление, точно совпадая с дорогой, проходящей мимо сейсмометра», — заявил руководитель эксперимента Бенджамин Фернандо.

Кроме того, найденные обломки оказались частицами метеоритов, которые смешались с земными веществами на океаническом дне.

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