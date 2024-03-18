«В шаге от Третьей мировой»: Путин ответил на вопрос о возможности конфликта с НАТО

Военнослужащие стран альянса уже присутствуют на Украине. Так в чем же тогда разница?

Прямое столкновение России и НАТО обернется Третьей мировой войной, а в этом вряд ли кто-то заинтересован. Таким мнением поделился действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимр Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта с Североатлантическим альянсом.

«Все возможно в современном мире, но, я это уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны», — предостерег Владимир Путин.

Президент считает, что в таком сценарии вряд ли кто-либо заинтересован.

Комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину Путин заметил, что к этому предложению были поправки — мол, этот контингент будет выполнять второстепенные функции. Речь о подготовке военных кадров на Украине и обучении ВСУ управлению западной техникой. А этим сегодня и так занимаются иностранные наемники киевского режима.

«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы же знаем. Мы же слышим и французскую, и английскую речь. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего, для них. Потому что они погибают. И в большом количестве», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, прикрытие внутриполитических проблем агрессивной внешней риторикой — это довольно известный прием. Тем не менее, Франция могла бы не усугублять конфликт, а сыграть роль в его урегулировании. Ведь не все еще потеряно, заключил президент.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале СВО было принято после того, как власти ЛНД и ДНР на фоне участившихся обстрелов с украинской стороны попросили о помощи Москву.

Ряд западных стран с первых дней спецоперации оказывают Украине поддержку, поставляя оружие и направляя деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прокомментировал реакцию Запада на выборы в России.