Путин о реакции Запада на выборы: «Работаю в интересах российского народа»

Президент напомнил, что недружественные страны ставят перед собой задачу сдерживать развитие России.

Реакция западных стран на результаты выборов в России была ожидаема — там бы не стали аплодировать. Об этом заявил действующий глава государства и кандидат в президенты, самовыдвиженец Владимир Путин.

«Они же борются с нами. Причем вооруженным путем», — заметил Путин.

Президент отметил, что ряд недружественных иностранных стран не будет аплодировать силам, которые стоят за ним и и помогают укреплять Россию и ее суверенитет, совершенствовать различные сферы жизни государства, в том числе оборонную и экономическую. За границей же ставят одной из главных задач сдерживать наше развитие, поэтому там горазды говорить все, что угодной, считает Владимир Путин.

«Для меня важен выбор российского народа. Я опираюсь на российский народ, работаю в интересах российского народа и нашего государства», — подчеркнул Путин и поблагодарил соотечественников за поддержку.

Владимир Путин набрал 87,17% голосов избирателей по итогам обработки 70,03% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин отреагировал на результаты выборов в Крыму и Донбассе.