От инфекций до язвы: сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 19 0

Потрескавшаяся кожа на губах считается симптомом проблем с желудком, печенью и другими органами.

От инфекций до язвы: сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Normann

Сухая и склонная к трещинам кожа губ указывает на развитие инфекций в организме, а также проблемы с пищеводом, желудком и печенью.

Кожа на губах лишена гиподермы (подкожной клетчатки), поэтому она одной из первых реагирует на изменения в организме. В большинстве случаев ее сухость свидетельствует о грибковой или бактериальной инфекции.

Также потрескавшиеся губы считаются признаком сахарного диабета. Дополнительными симптомами также являются пересушенная кожа лица и неспособность утолить жажду и сухость во рту даже большими объемами выпитой воды.

Слишком бледные губы указывают на проблемы с печенью. Дополнительными симптомами считаются белый налет в уголках рта и дурной запах изо рта, пишет «МедикФорум».

Кроме того, сухость губ считается признаком проблем с пищеводом и желудком. Например, она появляется при гастрите или язве.

Специалисты рекомендуют следить за состоянием кожи на губах, но не заниматься самолечением. Точный диагноз обязательно нужно устанавливать с помощью специалиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, от какого гена зависит болезнь Альцгеймера.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

5:15
Зеленский обиделся на отсутствие помощи и обвинил союзников Украины в недальновидности
5:07
В РФ разработали «чемоданчик» для защиты бронетехники и транспорта от FPV-дронов
4:55
В Крыму увеличат количество пунктов досмотра на Крымском мосту
4:41
Явка на президентских выборах в ряде регионов РФ превысила 90%
4:32
Остановить невозможно: россияне за границей семьями приходили на голосование
4:26
От инфекций до язвы: сухие губы назвали признаком серьезных заболеваний

Сейчас читают

Потерял жену и дочь, запустил онкологию: жестокая судьба юмориста Яна Арлазорова
Оказалось очень скромным: какое наследство оставил Александр Ширвиндт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок