Нетаньяху обвинил западных союзников в потере совести и памяти

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с резким заявлением в адрес Запада, обвинив партнеров в потере памяти. Такую реакцию вызвали у него призывы провести выборы в стране, пишет Financial Times.

По словам Нетаньяху, мировое сообщество слишком быстро забыло о нападении палестинских боевиков ХАМАС на Израиль По его словам, с 7 октября прошло совсем немного времени, чтоб отказать Израилю в праве на защиту от обидчиков.

«Вы так быстро потеряли совесть?» — задал вопрос премьер.

По мнению Нетаньяху, выборы на полгода парализуют страну, из-за чего остановятся и боевые действия. Именно поэтому Израиль и требует провести выборы сейчас.

Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер ранее раскритиковал Нетаньяху и призвал провести досрочные выборы для смены власти. По мнению Шумера, премьер-министр сейчас больше занят тем, чтобы удержаться на своем месте, а не интересами страны. По его словам, Израиль ждет судьба страны-изгоя, если операция в Газе продолжится.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян.