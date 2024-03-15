В ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

В ХАМАС заявили об отсутствии данных о взятых в плен россиянах

В ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян

Фото: www.globallookpress.com / ap3

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

И какие цели преследует группировка?

Радикальная группировка ХАМАС не обладает обширной информацией о местонахождении трех россиян, взятых в плен при атаке на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом «Известиям» заявил советник главы политбюро движения Тахер ан-Нуну.

«Что касается этих трех имен, у меня сейчас нет информации, находятся они в плену или нет. Вы знаете, у большинства граждан сионистского образования двойное гражданство, в своих внутренних документах они уже используют другие имена. Если те люди, про которых вы говорите, действительно удерживаются у нас — они либо израильские солдаты, либо были взяты в плен во время боев в приграничных с Газой районах», — рассказал он.

Ан-Нуну подчеркнул, что необходимую информацию можно получить у военного крыла группировки. Также он напомнил, что боевики опустили одного россиянина после диалога с властями России.

Взамен они даже не потребовали пленного палестинца. Представитель движения подчеркнул, что ХАМАС пытается вести переговоры с Израилем через посредников, но еврейское государство плохо идет на контакт.

Группировка требует, чтобы Израиль полностью прекратил огонь и не присутствовал на территории анклава. Беженцы же должны вернуться с юга на север сектора Газа.

ХАМАС против разделения анклава на части, в которых управлять будут племена вместо центральной власти. Без выполнения этих пунктов не будет никакого соглашения, подчеркнул ан-Нуну.

Представитель ХАМАС подчеркнул, что при открытии «западного фронта» еврейскому государству будет действовать сложнее. Однако Палестинская автономия продолжает придерживаться договоренностей о безопасности со страной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе.

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