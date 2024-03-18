«По этому вопросу»: какую «услугу» Макрон оказал Путину

Французский лидер пытался добиться формирования «стратегической двусмысленности», но что-то пошло не по плану.

Президент Франции Эммануэль Макрон своими громкими заявлениями об отправке европейских войск на Украину обнажил раскол в Европейском союзе (ЕС), тем самым оказав «услугу» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Мануэль Бомпар.

«Он (Макрон) продемонстрировал раскол Европейского Союза, разделение НАТО по этому вопросу», — прокомментировал политик.

Бомпар добавил, что французский лидер своими словами хотел добиться формирования «стратегической двусмысленности», но на деле лишь навлек на себя новую волну критики. Сложившаяся ситуация, считает он, теперь может сыграть на руку Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о возможности конфликта России и НАТО.