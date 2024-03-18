Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 15 0

Минобороны: Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ авиабомбами М-62

Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / H. Mohammad

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Удар наносился уникальными бомбами ФАБ-500 М-62.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 сровняли с землей командный пункт ВСУ вместе со скоплением живой силы боевиков. Удар был нанесен уникальными бомбами М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — доложили сотрудники ведомства.

После подтверждения от разведчиков того, что цели уничтожены, сообщили в Минобороны, экипажи истребителей-бомбардировщиков спокойно и успешно вернулись на аэродром вылета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сальдо обвинил ВСУ в ударе из HIMARS по избирательному участку в Херсонской области.

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