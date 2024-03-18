Сальдо обвинил ВСУ в ударе из HIMARS по избирательному участку в Херсонской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Сальдо: ВСУ дважды нанесли удары из РСЗО HIMARS по избирательному участку

Сальдо обвинил ВСУ в ударе из HIMARS по избирательному участку в Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Pfc. Aiden O'Marra

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Тема:
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По словам губернатора региона, националисты дважды атаковали пункт для голосования. Вторая ракета упала рядом с детской площадкой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на Херсонскую область, теперь удары ведутся по избирательным участкам. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо журналистам РИА Новости, по участку в Брилевке били дважды — из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Один из ударов мог привести к трагедии, он пришелся на детскую площадку. Повезло, что там в этот момент никого не было.

«Уже пали полностью эти люди. Их и людьми-то назвать нельзя. Допустим, в том же населенном пункте Брилевка. В первый день голосования удар пришелся по зданию, в котором был избирательный участок, причем стреляли дорогостоящей ракетой HIMARS не просто так. И сегодня, уже в третий день голосования, снова по тому же месту ударили HIMARS», — заявил Сальдо. .

О втором попадании — между зданиями детского сада и поселкового совета Брилевки — глава Херсонской области также сообщил в своем Telegram-канале. Снаряд упал около 14:00 по местному времени, произошел взрыв, в результате которого в обоих строениях выбило окна, от осколков пострадали фасады. Произошедшее Сальдо назвал отвратительным террористическим актом вне зависимости от того, какую цель изначально выбирали ВСУ.

В течение основного периода голосования на выборах президента РФ с 15 по 17 марта экстренные службы региона, а также представители избиркома не раз сообщали об обстрелах со стороны киевского режима. 15 числа в Брилевке в результате удара пострадали два мирных жителя. Владимир Сальдо подчеркнул, что комиссии все равно продолжили работу: вместо поврежденных участков использовались формы голосования на дому и на придомовых территориях.

Украинские националисты ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса. В период выборов активность ВСУ лишь возросла, страдают, в том числе, пограничные территории Белгородской области, хотя большинство ударов перехватывали системы противовоздушной обороны (ПВО). Жители региона тем не менее голосовали, некоторые признавались журналистам, что удары не напугали, а подтолкнули их сделать свой выбор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бердянске при обстреле ВСУ погибла член избирательной комиссии.

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