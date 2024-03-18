Новорожденного младенца забрали в больницу после обрезания на дому в Петербурге

Новорожденного младенца в Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали в больницу после проведенного обрезания в домашних условиях. Об этом сообщает 78.ru.

Хирург родом из Таджикистана провел операцию по просьбе родителей — обрезание проходило в квартире на Ростовской улице в Шушарах. После завершения процедуры рана месячного малыша начала сильно кровоточить.

Скорая помощь, которую сразу вызвали на место, забрала мальчика в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, а также проводится проверка.

Известно, что в семье также две детей: семилетний мальчик и 16-летняя девушка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти.