Правда или очередной фейк? Кейт Миддлтон увидели с принцем Уильямом на рынке

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 53 0

The Sun: Кейт Миддлтон увидели с принцем Уильямом на рынке

Правда или очередной фейк? Кейт Миддлтон увидели с принцем Уильямом на рынке

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Очевидцы утверждают, что видели вживую Кейт и Уильяма.

В последние два месяца вокруг принцессы Уэльской ходит немалое количество слухов. Многие не на шутку обеспокоены ее здоровьем. Официальная версия ее долгого отсутствия — операция на брюшной полости, проведенная в январе.

Однако совсем недавно стало известно, что принцессу Уэльскую видели вместе с принцем Уильямом на фермерском рынке. Случайные прохожие утверждают, что Кейт выглядела счастливой и здоровой. О словах очевидцев сообщил и предъявил доказательства с фотографиями портал The Sun.

«Кейт ходила по магазинам с Уильямом — она выглядела счастливой, она выглядела хорошо. Детей с ними не было. То, что я видел — это все равно такой хороший знак, ведь, получается, Кейт была достаточно здорова, чтобы заскочить в магазины», — поделился очевидец.

Пользователи интернета сейчас активно обсуждают данную информацию. В очередной раз нашлись и те, кто считает информацию ложной.

«Возможно, в окружении Кейт запустили такой слух, чтобы все думали, что она жива-здорова», — говорит комментатор.

«Главное, что живая. Остальное — неважно», — пишет пользователь.

«Мне почему-то не очень верится», — сомневается комментатор.

Многие любители теорий заговора все еще утверждают, что Кейт Миддлтон нет в живых. Королевский дворец, видимо, и сам обеспокоен уже тем, какие немыслимые теории выдвигают люди по всему миру, и стараются всячески доказать, что Кейт Миддлтон жива и здорова.

Однако все, что делал дворец за последний месяц, еще больше вызывало вопросов и подозрений среди людей. Ведь даже те, кто поначалу не воспринимал всерьез все новости о Кейт, теперь насторожились.

Так, в начале марта папарацци публиковали фото Кейт в автомобиле, однако многие интернет-пользователи решили, что на фото не Кейт или снимок был сделан гораздо раньше. Позже от имени Кейт был опубликован семейный снимок, который оказался почти полностью отредактированным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что брат принцессы Дианы напуган исчезновением Кейт.

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