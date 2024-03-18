Полезные десерты: какие сладости можно есть при сахарном диабете

Врач Иванова: диабетикам можно употреблять специальные сладости на фруктозе
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
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Люди с этой болезнью могут иногда побаловать себя кое-чем вкусненьким.
Люди с сахарным диабетом второго типа могут не отказываться от вкусностей полностью — для них созданы специальные десерты на фруктозе. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог-эндокринолог Виктория Иванова, отметив, что сладости могут быть самыми различными.
При сахарном диабете в пищу можно употреблять произведенные на основе фруктозы конфеты, мороженое, печенье и даже торты. Кроме того, возможно полакомиться и пирожными без сахара, содержащими минимальное количество животных жиров.
«Среди полезных при диабете сладостей в первую очередь стоит отметить злаковые батончики, зефир и пастилу на основе фруктов, горький шоколад», — добавила специалист.
Диабетикам стоит включать в рацион такие продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, бурый рис и цельнозерновые макароны.
Эксперт предупредила, что даже с правильными сладостями необходимо контролировать количество их потребления, так как сахарозаменители тоже могут повышать уровень глюкозы в крови.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа полезная альтернатива конфетам.
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