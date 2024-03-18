Полезные десерты: какие сладости можно есть при сахарном диабете

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 137 0

Врач Иванова: диабетикам можно употреблять специальные сладости на фруктозе

Полезные десерты: какие сладости можно есть при сахарном диабете

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Люди с этой болезнью могут иногда побаловать себя кое-чем вкусненьким.

Люди с сахарным диабетом второго типа могут не отказываться от вкусностей полностью — для них созданы специальные десерты на фруктозе. Об этом NEWS.ru рассказала диетолог-эндокринолог Виктория Иванова, отметив, что сладости могут быть самыми различными.

При сахарном диабете в пищу можно употреблять произведенные на основе фруктозы конфеты, мороженое, печенье и даже торты. Кроме того, возможно полакомиться и пирожными без сахара, содержащими минимальное количество животных жиров.

«Среди полезных при диабете сладостей в первую очередь стоит отметить злаковые батончики, зефир и пастилу на основе фруктов, горький шоколад», — добавила специалист.

Диабетикам стоит включать в рацион такие продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, бурый рис и цельнозерновые макароны.

Эксперт предупредила, что даже с правильными сладостями необходимо контролировать количество их потребления, так как сахарозаменители тоже могут повышать уровень глюкозы в крови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа полезная альтернатива конфетам.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

20:26
Рябков рассказал о состоянии здоровья после сообщений о госпитализации
20:05
«Острые фобии»: Захарова отреагировала на решение ФРГ называть Путина без должности
19:51
«Это несправедливо»: Адель не может продать билеты на свои концерты в Европе
19:41
Песков прокомментировал возможность переговоров с США о ядерном разоружении
19:37
Полезные десерты: какие сладости можно есть при сахарном диабете
19:23
Владимир Путин прибыл на концерт в честь воссоединения РФ с Крымом

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
Букингемский дворец прокомментировал сообщения о смерти Карла III
Выгодная ли позиция? Зачем НАТО строит в Румынии крупнейшую военную базу
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок