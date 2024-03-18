Фейсбилдинг или лазер: как сделать пухлые губы без уколов и операций

Специалист рассказала о нескольких кратковременных и долгоиграющих методах увеличения.

Красивые и пухлые губы являются мечтой для многих девушек. Практически каждая хотя бы раз в жизни хотела бы сделать их чуть толще, чем они есть. Однако не у всех есть достаточное количество средств для похода к косметологу или пластическую операцию. Что делать в таком случае?

О том, как получить губы мечты без финансовых вложений и вреда для здоровья, рассказал в беседе с изданием «Страсти» врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.

Многие девушки уже знают, что есть специальные блески-пламмеры, в составе которых находится ментол, корица, имбирь и другие компоненты, отвечающие за жгучесть. Эти ингредиенты усиливают кровообращение, после чего кровь приливает к губам и делает их пухлее. Однако такие блески держат объем всего пару часов.

По словам специалиста, помпа и вакуумный массажер стоит использовать с осторожностью тем, чья кожа склонна к образованию сосудистых звездочек или быстро краснеет из-за близкого расположения кровеносных сосудов к поверхности кожи. Однако такой вариант подойдет лишь для быстрой фотографии, так как потом они почти сразу же «сдуются».

Фейсбилдинг также будет не всем полезен, несмотря на то, какие невероятные результаты вам обещают после длительных тренировок, так как иногда такая гимнастика может дать обратный эффект — гипертонус мышц там, где их надо было расслабить.

Врач также посоветовала проработать губы специальными сыворотками с помощью аппаратных методик или воспользоваться такой процедурой, как омоложение с помощью лазерных технологий.

«Есть и более „долгоиграющий“ способ неинъекционного увеличения губ — омоложение с помощью лазерных технологий. С помощью этого метода, действительно, восстанавливаются ткани, разглаживаются морщины, в том числе и кисетные, восполняет утраченный объем», — рассказывает дерматолог-косметолог.

Однако врач предупреждает, что ждать увеличения губ в три раза не стоит. Такого результата постепенно можно добиться с помощью филлеров. Но, в любом случае, лазерное омоложение вернет вашим губам свежесть и упругость.

Помимо всего, у этой процедуры есть несколько преимуществ:

сеанс длится от 15 до 30 минут;

лазер запускает метаболические процессы, стимулируя выработку коллагена. В таком случае шелушения и морщины вокруг рта пропадают, губы увеличиваются в объеме, а их цвет становится насыщеннее;

сеанс протекает без боли, так как косметологи используют специальный крем;

эффект останется с вами на год или полтора.

Возможно вам потребуется несколько походов к косметологу для закрепления эффекта, а после процедуры придется три или четыре дня поберечь свои губы. Не стоит также в первые дни есть соленое и острое или идти загорать. Лучше всего в восстановительный период пить напитки через трубочку, чтобы не мочить губы.

Однако если вам сразу хочется результат, то в таком случае без игл не обойтись.

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