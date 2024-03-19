Несостыковочка: Зеленский 10 лет платил России за квартиру в Крыму

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 173 0

Мэр Павленко: Зеленский 10 лет оплачивал коммуналку за квартиру в Крыму

Несостыковочка: Зеленский 10 лет платил России за квартиру в Крыму

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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При этом украинский президент не признавал полуостров российской территорией.

Лидер Украины Владимир Зеленский десять лет каждый месяц выплачивал деньги российской управляющей компании. Все дело в том, что у президента Украины в Крыму располагалось элитное жилье, за которое приходилось оплачивать коммунальные расходы.

Квартира находилась близ Ливадийского дворца, в ней был сделан ремонт. Услуги ЖКХ всегда оплачивались вперед. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

«Конечно, позиция очень странная: он не признает Крым территорией России, но коммунальные услуги исправно десять лет оплачиваются российскому предприятию, зарегистрированному в Крыму», — отметила политик.

Решение о национализации элитного жилья украинских олигархов градоначальник объяснила справедливостью. Власти региона восстанавливают за федеральные деньги все, что «при Украине было просто положено на лопатки», поэтому, по ее словам, неправильно, когда эти люди владеют элитным жильем.

К слову, средства от продажи квартиры Зеленского были направлены на нужды СВО, подчеркнула мэр. Имущество, которое необходимо горожанам, обычно переходит городу. В другом случае жилье продается, а вырученные деньги идут на благие цели.

Квартира Зеленского в Ялте ранее была национализирована властями Крыма, а затем продана на открытом аукционе за более чем 44 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский обиделся на отсутствие помощи и обвинил союзников Украины в недальновидности.

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