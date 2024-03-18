Звезда «Дома-2» Катя Жужа ждет четвертого ребенка

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Знаменитость опубликовала видео, на котором показала заметно округлившиеся формы.

Звезда «Дома-2» Катя Жужа ждет четвертого ребенка

Фото: Instagram* / katyajuja555

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Звезда «Дома-2» Катя Жужа после нескольких месяцев отсутствия в социальных сетях вышла на связь с подписчиками и сообщила, что снова станет мамой.

На своей странице брюнетка, которой исполнилось 36 лет, выложила семейное видео, где продемонстрировала заметно округлившиеся формы. Судя по кадрам, срок беременности уже немалый, однако Жужа не уточнила, когда будет рожать и какого пола будущий ребенок.

Сейчас бывшая участница скандальной телестройки воспитывает троих детей: старшую дочь Николь от прошлых отношений и сыновей-погодок Макса и Алекса от автогонщика и сына миллиардера Артема Маркелова. Несмотря на слухи в сети о расставании звездной пары, у супругов все хорошо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнесмен Олег Винник, потерявший восемь лет назад в авиакатастрофе жену и двоих детей, признался, что Катя Жужа, с которой у него после трагедии был роман, заставила его удалить погибшую семью из соцсетей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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