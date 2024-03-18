Владимир Путин прибыл на концерт в честь воссоединения РФ с Крымом
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Российский лидер поздравил людей с праздником.
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин прибыл на концерт в честь воссоединения Российской Федерации с Крымским полуостровом. Российский лидер поздравил людей с праздником.
На концерт, проходящий на Красной площади, пришли десятки тысяч человек.
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