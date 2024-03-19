Rolls-Royce нардепа в Киеве вывел из себя электорат на Украине

Эфирная новость 21 0

Первый электрический автомобиль данного бренда стоит около 55 миллионов рублей.

Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

У народных депутатов в Верховной Раде денег предостаточно. Недавно на улицах Киева был замечен абсолютно новенький Rolls-Royce Spectrе. Это первый электрический РолсРойс в Европе, начальная цена 600 тысяч долларов, то есть примерно 55 миллионов рублей.

Местные журналисты выяснили, что машина, скорее всего, принадлежит депутату Геннадию Вацаку. Он, кстати, секретарь комитета Рады по транспорту, возможно автомобиль ему нужен по работе.

+2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:08
Константин Хабенский: «В десятикратном размере ко мне прилетает бумеранг»
6:47
Одесса — русский город: как РФ ответит на провокации в Приднестровье
6:29
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в РФ
6:12
Вопрос границ: оправдана ли жесткость тренеров по отношению к спортсменам
5:54
Сила суперэйджеров: диетолог рассказала о здоровой диете людей старше 80 дет
5:34
Rolls-Royce нардепа в Киеве вывел из себя электорат на Украине

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака
«Исключение из правил»: Хабенский не мечтал возглавить МХТ Чехова
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок