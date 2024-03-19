Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в РФ

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Доходы варьируются от 160 до 184 тысяч рублей

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В России названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии. Данные приведены за минувшие три месяца. Итак, этой зимой больше всего получали дальнобойщики, средняя зарплата 184 тысячи рублей.

Далее идут геодезисты, им были готовы платить 169 тысяч и замыкают тройку лидеров фрезеровщики со среднем показателем 164 тысячи.

И все три категории подтверждают, что сейчас в стране именно рабочие профессии пользуются спросом.

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