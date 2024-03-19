На Камчатке нашли тело второго туриста, погибшего под лавиной

На Камчатке спасатели нашли тело второго туриста из группы, которая попала под лавину у Красноармейского перевала. Это 19-летний парень. Вечером была обнаружена еще одна погибшая.

Трагедия случилась накануне днем. Тонны снега обрушились на группу туристов из 11 человек. Выбраться из-под завалов не удалось двоим. Сначала их самостоятельно пытались найти товарищи, но потом вызвали МЧС. Поиски осложняли сильный ветер, метель и опасность схода новой лавины. К операции пришлось привлекать авиацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что лавина сошла на лыжника в Хакасии. Снег буквально утащил его за собой, но любитель острых ощущений, к чуду, не пострадал. Произошло все на необорудованном склоне и могло закончиться намного хуже.