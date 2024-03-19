Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 261 0

Витаутас Таранда умер из-за острой сердечной недостаточности

Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»

Фото: Пахомова Людмила / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Версии странной гибели артиста пока две. Известно, что он оставил предсмертную записку.

Заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда оставил предсмертную записку. В ней он указал, что просит в его смерти никого не винить. Хотя 5-tv.ru стало известно от источника, что по предварительной версии, артист умер от острой сердечной недостаточности.

Известно, что на момент смерти в квартире находилась жена Таранда — Людмила. Она сообщила, что ее муж употреблял алкогольные напитки, практически не вставал с кровати и не передвигался без помощи других людей. Иногда он падал с кровати, что объясняет синяки на теле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов.

+2° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:47
Экстремальное похудение: как Джиган сбросил почти 40 килограммов за три месяца
11:46
В долг: США предлагают новый вариант помощи Украине
11:41
Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье
11:39
Живота никто и не заметил: откуда у Петросяна и Брухуновой появилась дочь
11:30
Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»
11:29
«Будет война»: в Армении заявили о возможности нового военного конфликта в регионе

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок