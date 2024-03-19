Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»

Версии странной гибели артиста пока две. Известно, что он оставил предсмертную записку.

Заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда оставил предсмертную записку. В ней он указал, что просит в его смерти никого не винить. Хотя 5-tv.ru стало известно от источника, что по предварительной версии, артист умер от острой сердечной недостаточности.

Известно, что на момент смерти в квартире находилась жена Таранда — Людмила. Она сообщила, что ее муж употреблял алкогольные напитки, практически не вставал с кровати и не передвигался без помощи других людей. Иногда он падал с кровати, что объясняет синяки на теле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов.