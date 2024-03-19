Раскрыта причина смерти заместителя директора «Имперского русского балета»
Витаутас Таранда умер из-за острой сердечной недостаточности
Фото: Пахомова Людмила / ТАСС
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Версии странной гибели артиста пока две. Известно, что он оставил предсмертную записку.
Заместитель директора «Имперского русского балета» Витаутас Таранда оставил предсмертную записку. В ней он указал, что просит в его смерти никого не винить. Хотя 5-tv.ru стало известно от источника, что по предварительной версии, артист умер от острой сердечной недостаточности.
Известно, что на момент смерти в квартире находилась жена Таранда — Людмила. Она сообщила, что ее муж употреблял алкогольные напитки, практически не вставал с кровати и не передвигался без помощи других людей. Иногда он падал с кровати, что объясняет синяки на теле.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что умер тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Константин Кольцов.
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