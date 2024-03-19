Для безопасных поездок: в Петербурге сезон самокатов открыли с новыми правилами

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В Петербурге сезон самокатов открыли с новыми правилами

Фото, видео: 5-tv.ru

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В прошлом году в России произошло больше 2600 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Из них 172 — в Северной столице.

Самокатчики возвращаются на улицы Петербурга, но в этом сезоне их ждет немало нововведений. Во-первых, собираются усложнить систему регистрации, чтобы исключить аренду электросамокатов для детей и подростков. Еще появится чат-бот для фиксации нарушений, и погонять можно будет не везде. Въезд закроют в Парк 300-летия Петербурга, на Дворцовую и некоторые другие площади в центре города. Корреспондент «Известий» Полина Пятышева расскажет подробнее.

Кажется, от такой картины мы уже отвыкли. Тротуары Петербурга заполняют стройные ряды самокатов. Причем как в спальных районах, так и в самом центре.

Станция метро Горьковская. Если утром здесь было около 20 самокатов, то сейчас осталось всего пять. И то, мы видим, что сейчас их заберут. Сезон только начался, а средства индивидуальной мобильности (СИМ) уже пользуются популярностью.

«Мы туристы, в данный момент просто покататься. Быстро, удобно, доступно», — рассказал гость Северной столицы.

Только за прошлый сезон в Петербурге совершили 30 миллионов поездок. И на этом сервисы кикшеринга останавливаться не собираются. В этом году они увеличили парк самокатов сразу на 30%. То есть, по городу почти бесконтрольно будут колесить около 50 тысяч СИМ. И это только те, что сдаются в аренду.

При этом статистка поражает. В прошлом году в России произошло больше 2600 аварий со средствами индивидуальной мобильности. Из них 172 — в Петербурге. В результате погибли четыре человека.

Однако представители кикшерингов уверяют — они ввели много изменений, чтобы в новом сезоне поездки стали безопасными. Например, добавили в комплект шлем.

«Мы посмотрели на статистику серьезных инцидентов. Когда такое происходит, шлем тоже может помочь, шлем может смягчить удар и сделать последствия не такими серьезными. Естественно, использование шлема будет абсолютно бесплатным для пользователей», — отметил пресс-секретарь кикшерингового сервиса Whoosh Денис Балакирев.

Правда, как сообщили на рабочем совещании в прошлом году, эта идея провалилась. Из тысячи шлемов 300 украли, остальными — не факт, что пользовались.

В Петербург же бороться с подростками на самокатах предлагают, усложнив систему регистрации.

«Шеринговые компании начнут идентификацию личности через, допустим, приложения банков. Плюс, в дальнейшем прорабатываем вопрос сделать это через „Госуслуги“. То есть таким образом несовершеннолетние пользоваться самокатом не смогут», — прокомментировал зампред комитета по транспорту Петербурга Дмитирий Ваньчков.

Список обещаний можно продолжать долго. Это и новый чат-бот, куда можно будет отправлять жалобы, и единая база нарушителей. Провинился в одном сервисе — заблокировали во всех. Однако парламентарии уверены — все это громкие слова перед началом сезона. На деле у каждого свой бизнес и своя выгода.

«Мне пишут в частном порядке граждане, которых сбил самокат на тротуаре. Есть видео, и ни копейки не могут получить. Более того, эти самокатные компании нанимают юристов для того, чтобы человек вообще ни гроша не получил», — отметил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

2024 год в Законодательном собрании называют годом борьбы за тротуары. Курьеры на электротранспорте, велосипедисты, а теперь еще и самокатчики — все это угроза для пешеходов. При этом, по сравнению с прошлым годом, пока мало что изменилось.

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