118 лет на посту: как в РФ отмечают день моряка-подводника
В Кронштадте военнослужащим ВМФ вручили госнаграды
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru
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В Кронштадте военнослужащим ВМФ вручили государственные награды.
Элита военно-морского флота — моряки-подводники — сегодня отмечают свой профессиональный праздник — 118 лет на боевом посту. По этому случаю в Музее военно-морской силы в Кронштадте военнослужащие ВМФ были отмечены государственным наградами.
Экипажам подводных лодок был вручен символ доблести и отваги — корабельные чаши. А сразу после — большой концерт. Со сцены моряков поздравил российский певец и композитор Александр Розенбаум.
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