«Главная несправедливость»: в России предлагают отменить транспортный налог

Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуме.

В России предлагают отменить транспортный налог. С такой инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Милоновым.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, предлагается взимать налог не за наличие в собственности автомобиля, а исходя из интенсивности его использования.

«Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — говорится в пояснительной записке к инициативе, размещенной в базе данных нижней палаты парламента.

Транспортный налог депутаты предлагают заменить на топливные акцизы, которые, по их мнению, распределили бы бремя расходов автомобилистов более справедливо.

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