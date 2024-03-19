Умер российский спортивный журналист Василий Уткин. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru. 13 дней назад ему исполнилось 52 года.

Причина смерти пока еще неизвестна, однако сам он неоднократно жаловался на здоровье. Журналист часто сидел на диете, его вес возрастал до 215 килограммов, но после операции по уменьшению желудка, ему удалось похудеть до 125 килограммов.

После операции у него начались еще более серьезные болезни — проблемы с голосовыми связками, из-за чего он с трудом мог говорить.

Уткин родился в марте 1972 года в Подмосковье. Получил известность он в России в качестве футбольного комментатора, также он вел спортивные передачи на различных телеканалах.