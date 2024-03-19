В Белом доме объяснили, почему ВСУ теряют позиции на поле боя

«Борьба за демократию» на Украине может быть проиграна, переживает пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер.

Украинская армия теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в выделении военной помощи Киеву. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в общении с журналистами.

«Мы видим, что Украина из-за бездействия Конгресса в последние пару месяцев фактически теряет позиции на поле боя. И это происходит из-за нашего бездействия. Они борются за свою демократию, и мы знаем, что это значит», — заявила она.

По словам Жан-Пьер, лучшим способом помочь ВСУ в противостоянии с российской армией стало бы принятие законопроекта, касающегося предоставления военной помощи Украине.

При этом, подчеркнула Жан-Пьер, в палате представителей есть ряд конгрессменов-республиканцев, готовых проголосовать за законопроект, если он поступит на рассмотрение. В свою очередь поддержка демократов в вопросе предоставления Киеву оружия будет «подавляющей», заявила пресс-секретарь Белого дома.

Администрация США во главе с Джо Байденом пытаются продавить в Конгрессе помощь Украине на сумму в 60 миллиардов долларов, однако из-за несогласия республиканцев инициатива до сих пор не получила одобрения.

Между тем один из верных «друзей» Киева и самых ярых русофобов в американском парламенте Линдси Грэм* предложил предоставить Украине необходимые средства в долг.

«Я за то, чтобы помочь Украине была в форме займа, без процентов. Это будет новый способ ведения бизнеса», — заявил сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне наскребли для Украины 300 миллионов долларов военной помощи вместо 60 миллиардов, которые изначально просил Байден.

* — внесен в список террористов и экстремистов в РФ.