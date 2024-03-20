Киркоров поздравил Леонтьева с 75-летием: «Вот кто король, вот кто легенда!»

Знаменитый музыкант отпраздновал юбилей 18 марта. Тогда же он официально объявил о завершении карьеры.

Народный артист РФ Филипп Киркоров с восхищением высказался о коллеге по сцене и почетному званию Валерии Леонтьеве, а также поздравил его с днем рождения. Знаменитому исполнителю исполнилось 75 лет, 50 из которых он провел на эстраде.

Как отметил Киркоров, именинника он считает примером для подражания, настоящей легендой. Оду Леонтьеву музыкант спел во время интервью корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре.

«Сегодня уникальный день, сегодня 75 лет Валерию Яковлевичу Леонтьеву, у него большой юбилей. Поэтому очень важно помнить, уважать, чтить, благодарить тех больших мастеров искусства эстрады и большой сцены за их вклад, который они вносят в нашу жизнь. В том числе Валерий Леонтьев, конечно же. Главный! Вот кто король, вот кто легенда, с кого я беру всю жизнь пример», — сказал Киркоров.

Валерий Леонтьев родился в маленьком селе в республике Коми, в семье оленеводов. В юности мечтал стать океанологом, но не смог позволить себе учебу, позже поступил в Ленинградский горный институт, воркутинское отделение.

В его трудовой книжке много записей, кажущихся невероятными сегодня — подсобный рабочий, оператор на молочном заводе, почтальон, электрик, даже портной. Творческий путь начался с художественной самодеятельности — пения в хоре. Первый сольный концерт состоялся в Воркуте в 1972 году.

Талант не остался незамеченным, музыкальные конкурсы принесли Леонтьеву первые награды и узнаваемость. Со временем у артиста появился неповторимый стиль — яркий и экстравагантный. Все свои концерты и танцевальные шоу с балетом певец ставил сам, авторству маэстро принадлежат и костюмы.

В последние годы Валерий Яковлевич уже не выступал, с 2020-го он живет в Майами, США. В 75-й день рождения он официально объявил о завершении карьеры, что было уже простой формальностью.

Ранее, писал 5-tv.ru, музыкальный критик Илья Легостаев раскрыл секрет успеха Валерия Леонтьева, благодаря которому он полвека неизменно блистал на сцене.