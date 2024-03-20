Пашинян открыто попросил военного сотрудничества у НАТО

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Премьер-министр неожиданно стал уверен, что проблемы с Азербайджаном Альянс решит лучше, чем ОДКБ.

Фото, видео: AP / Olivier Matthys; 5-tv.ru

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На своих глупых ошибках Запад точно не учится, иначе как еще объяснить то, что происходит сейчас на южном Кавказе. В Армению приехал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его конечно же принял премьер-министр Никол Пашинян, который открыто попросил военного сотрудничества. Непонятно почему Пашинян так уверен, что НАТО решит его проблемы с Азербайджаном лучше, чем ОДКБ. Но на всякий случай пожаловался.

«Я опишу вам другой сценарий. Мы можем уйти отсюда, но можем пойти и сказать Азербайджану, что никуда уходить не собираемся. Это будет значить, что в конце недели начнется война», — заявил премьер-министр.

Если кто не понял, то Пашинян имел в виду земли, которые Ереван скоро передаст Баку, выхода просто нет и он готовит к этому свой народ. Пока они не будут возвращены — никакого мирного договора Алиев с Арменией не подпишет.

А истинную ценность всего этого региона для Запада было прекрасно видно накануне, когда Столтенберг гостил в Грузии. Он даже не удосужился запомнить город, где его так ждали, и назвал Тбилиси Баку. Какая, впрочем, разница. Не Брюссель же.

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