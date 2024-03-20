Приставал к официантке и кусал ее: Никита Кологивый устроил дебош в ресторане

Знаменитый, увы, больше скандалами, а не ролями, артист дважды крупно нахулиганил в родном Новосибирске.

Актер Никита Кологирвый дважды оскандалился во время пребывания в родном Новосибирске — сначала сорвал встречу с фанатами, а потом напился и размахивал кулаками в ресторане. Артисту, который не впервые попадает в конфликтные ситуации, судя по всему, очень некомфортно, когда его не привечают, как звезду, и не соглашаются, например, принять ухаживания. Такое «возмутительное» поведение дамы спровоцировало потасовку в заведении.

В Новосибирске Никита Кологривый освежил боксерские навыки

Как сообщается в публикации Telegram-канала «Абзац», в ресторане Кологривый отдыхал в ночь на 19 марта. Он провел там больше двух часов и за это время изрядно разгорячился спиртным. И потом решил продолжить вечер в компании официантки, которая к тому моменту уже закрыла смену. На отказ и попытки присутствовавших защитить девушку ответил демонстративным раздеванием до пояса и размахиванием кулаками. К слову, в юности Никита занимался боксом и даже мечтал стать тренером — отец растил настоящего мужчину, спортсмена. Вырастил.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали в ресторане журналистам.

Развеселившийся от возлияний Кологривый подошел к официантке и, решив, что одного его имени достаточно для уединения с девушкой, улегся к ней на колени. Даме такое не понравилось, и она стала сопротивляться, за что была укушена за ногу. Вырваться несчастной не удалось, так как актер начал заламывать ей руки и хватать за интимные места. Ну а потом принялся показывать, кто здесь мужчина, другим работникам заведения.

Отмечается, что ни сам Никита Кологривый, ни его представители, не сочли необходимым урегулировать конфликт. С администрацией ресторана никто на связь не выходил после инцидента и уж тем более не извинялся. Пацаны же не извиняются. Руководство решило хамство звезде не спускать, в обстоятельствах происшествия предстоит разбираться правоохранителям.

Никита Кологривый оскорбил новосибирских кинодеятелей и бросил фанатов

За день до пьяной ночной потасовки и нападения на женщину Кологривый едва не сорвал встречу с фанатами в кинотеатре «Победа». Как сообщается в материале новосибирского портала NGS.RU, актеру не понравилось, как его встретили. Площадка тоже оказалась несоответствующей статусу, а организаторы — недостаточно учтивыми. В себе держать недовольство артист, как обычно, не смог. И тут же, не стесняясь в выражениях, он поделился впечатлениями от приема с поклонниками, которые собрались ради него. А потом ушел.

«Организаторы очень плохие, извините, я вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски относятся к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают», — заявил Кологривый.

Представители Корпорации развития Новосибирской области позже рассказали журналистам, что накануне драки в ресторане актер еще был способен на компромиссы. Произошедшее недопонимание между гостем и руководством кинотеатра уладили. Оказалось, что сотрудники «Победы» не поладили с одним из членов команды Кологривого. Недоразумение было устранено, и гордый актер вернулся к фанатам на автограф-сессию.

Другие скандалы с участием Никиты Кологривого

Артист прославился ролью в популярном сериале, но вскоре приумножил количество упоминаний в СМИ отнюдь не творческими достижениями. В феврале, к примеру, он демонстративно покинул студию передачи «Закрытый показ» после перепалки с ведущим Александром Гордоном. Кологривый слишком разговорился, высказывая мнение о фильме, и Гордон попросил его побыстрее перейти к финалу. Обидел. Актер заявил в ответ, что может в трех известных словах закончить шоу. Ведущий напомнил, кто тут главный.

«Вы хотите поссориться? Это я могу. Я хочу вам объяснить простую вещь. Это программа, в которой я ведущий, значит, я определяю, что для этой программы хорошо, что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит… Выход там», — сказал Гордон.

Встретив оппонента с характером, Кологривый решил не продолжать ссору. Он встал и вышел из студии, заключив, что с ведущим «диалог не найдет». И добавил, что еще увидится с ним у себя в гостях. «Главный» на это заметил, вряд ли он примет приглашение.

Нелестно высказываться о коллегах актер тоже любит. В интервью Ильдару Джарахову он весьма живописно обсуждал людей, которых считает бездарными и незаслуженно популярными. Подчеркивал, что у некоторых даже нет специального образования, зато роли в сериалах и фильмах почему-то есть. Конкретно досталось Александре Бортич, да не просто осуждение, а еще и намек на способ, которым симпатичные дамы получают блага и продвижение в карьере.

«Меня всегда спрашивают, можно ли без образования. Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его. Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие несимпатичные девушки, вы просто бездельники», — сказал Кологривый.

Стоит отметить, и большие заслуги в сфере кинематографа не спасают коллег от критики Никиты. Актер не только прошелся по современным коллегам. Мэтров Кологривый тоже не жалует. Ему, к примеру, «не нравятся» Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. Переоценены, говорит, и работа их скучна для него. Актер подчеркивает, что русскому человеку генетически ближе Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник, Валерий Золотухин, Василий Шукшин.

«Там мужчины! Сравните Шукшина с Милошем Биковичем? Или, вот вы SHAMAN говорили. Сравните Шукшина с SHAMAN. Не сравните! Вы, как женщина, образ мужчины какой считываете? Вам спокойнее с кем? С Шукшиным или с дредами? <…> Я во взгляде прочитал твой ответ. Я считаю, что нам генетически ближе Шукшины. И мне очень бы хотелось для людей быть Шукшиным», — признался молодой актер в интервью 5-tv.ru.

За токсичные высказывания с Никитой Кологривым уже сейчас не хотят сотрудничать режиссеры. Кроме того, коллеги отмечают, что он увлекается запрещенными веществами и регулярно унижает персонал, как правило, женского пола. В окружении артиста рассказали, что ему свойственно выбирать жертву в коллективе и прилюдно вымещать на ней злость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Александра Бортич ответила на унизительный пассаж Никиты Кологривого.