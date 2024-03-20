Филипп Киркоров объяснил, почему скрывал татуировки: «Хочется оставить для себя»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 49 0

Певец Киркоров не показывал на публике татуировки

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Недавно знаменитый артист шокировал коллег и фанатов тату на всю спину и заявил, что не планирует останавливаться.

Народный артист РФ Филипп Киркоров на днях удивил коллег по шоу-бизнесу и поклонников, показав татуировку на всю спину. В изображении зашифрованы имена его детей — Мартина Кристина и Аллы-Виктории, а венчает картину фигура самого певца с крыльями, сложенными в форме сердца. Кроме того, у музыканта есть две татуировки на кистях руках. На одной дракон, а на другой надпись king, «король».

Прежде Киркоров признавался, что украсил свое тело, когда снимался в реалити-шоу в Китае. Отмечал, что во время пребывания в экзотической стране поменял некоторые взгляды и решил продолжить преображение.

После серии пластических операций стройный и молодой артист стал по-другому относиться к своему телу и решил оставить об этом напоминание рисунками на коже. На церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре Филипп Бедросович объяснил, почему раньше не показывал на публике свои «обновки».

«Я ничего не скрываю. Просто есть какие-то вещи, которые иногда хочется оставить для себя в конце концов. Я никогда ничего не скрывал», — сказал он.

Как признавался Киркоров в одном из выпусков реалити-шоу после рассекречивания мощного панно на спине, после 50 лет он изменил образ жизни, привычный стиль.

По собственным словам, даже не понимал, почему вдруг захотел пойти в тату-салон, ведь раньше категорически не принимал эту культуру. И вот, на 57-м году жизни попробовал. И ему понравилось. Народный артист добавил, что не собирается останавливаться на пути преображения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров вспомнил о детстве. Проезжая мимо своей школы по дороге к избирательному участку, он предался теплой ностальгии, а спустя пару дней воодушевленно поделился чувствами с журналистами.

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