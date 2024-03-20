Филипп Киркоров рассказал о школьных годах: «Замечательный период моей жизни»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 28 0

Певец Филипп Киркоров назвал учебу в школе замечательным периодом его жизни

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитый певец окончил школу с золотой медалью, вот только при поступлении в Гнесинку она ему не помогла.

Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился воспоминаниями о школьных годах. Как рассказал певец в интервью корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo в Большом театре, он не только здорово проводил время, но и был отличником. Совсем недавно, во время президентских выборов, по пути на избирательный участок он снова увидел хорошо знакомое здание и предавался ностальгии.

«Школа — это замечательный период моей жизни… Проезжал свою школу 413-ю Ждановского района, на Таганке. Ой, нахлынули замечательные воспоминания. Практически с первого по десятый классы я проучился в одной школе и закончил ее с золотой медалью», — отметил Киркоров.

После выпускного будущий артист, воспитанный в прославленной творческой семье, пытался поступить в ГИТИС на отделение музыкальной комедии, но провалился на экзаменах. В 1984-м он попробовал свои силы на экзаменах в училище имени Гнесиных. Медаль не пригодилась. Педагогов не интересовали пятерки по математике и физике, они искали таланты, слушали голос и присматривались к актерским навыкам абитуриентов. На этот раз Киркоров прошел конкурс.

«С красным дипломом практически я его закончил. Мне не хватило до красного диплома одной оценки, мне поставили четверку по танцу. Представляете, ирония судьбы — я всю жизнь делаю шоу, танцую, а на экзамене именно по танцу мне поставили четыре балла. А все остальное я закончил на пять — и актерское мастерство, и вокал. Вот так вот», — поделился артист.

В открытых источниках можно найти характеристику, которую дали учителя Филиппу Киркорову. В ней говорится, что мальчик не только отлично учился, но и вел активную общественную жизнь, участвовал в городских олимпиадах. Одноклассники рассказывали журналистам, что артист всегда был одет с иголочки и нередко пропускал уроки, особенно физкультуру.

Когда отец подарил Киркорову магнитофон, вместе с товарищами он стал записывать на кассеты песни Abba, Boney M и Baccara, а потом успешно продавать их. Как признавался сам Киркоров, зарабатывать он учился с малых лет, так как не любил просить деньги у родителей. Приходилось и на улице петь, чтобы иметь кое-какие собственные средства.

Ранее, писал 5-tv.ru, Филипп Киркоров поздравил своего знаменитого коллегу по сцене Валерия Леонтьева с 75-летием. Певец признался, что всегда считал его примером для подражания.

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