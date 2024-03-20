Армения ратифицировала соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном

Армения ратифицировала соглашение с Европейским союзом о миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Об этом сообщают News.am.

Голосование об утверждении документа проходило на заседании парламента. За ратификацию выступили 57 депутатов, воздержались 27, противников не было. Большинство тех, кто воздержался, представляют фракции оппозиционного блока «Армения».

В соответствии с соглашением члены миссии ЕС и наблюдатели наделены неприкосновенностью от уголовного преследования, их не могут задержать или арестовать. Также они освобождены от миграционных и визовых требований и могут свободно передвигаться по Армении.

Сейчас на границе находятся более 100 наблюдателей миссии ЕС.

По мнению главы МИД страны Арарата Мирзояна, такое углубление сотрудничества Еревана с европейскими государствами не должно повлияет на отношения с Москвой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер Армении Пашинян открыто попросил военного сотрудничества у НАТО.