Армения ратифицировала соглашение о миссии ЕС на границе с Азербайджаном

О чем именно говорится в документе?
Фото: Александр Патрин / ТАСС
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Армения ратифицировала соглашение с Европейским союзом о миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Об этом сообщают News.am.
Голосование об утверждении документа проходило на заседании парламента. За ратификацию выступили 57 депутатов, воздержались 27, противников не было. Большинство тех, кто воздержался, представляют фракции оппозиционного блока «Армения».
В соответствии с соглашением члены миссии ЕС и наблюдатели наделены неприкосновенностью от уголовного преследования, их не могут задержать или арестовать. Также они освобождены от миграционных и визовых требований и могут свободно передвигаться по Армении.
Сейчас на границе находятся более 100 наблюдателей миссии ЕС.
По мнению главы МИД страны Арарата Мирзояна, такое углубление сотрудничества Еревана с европейскими государствами не должно повлияет на отношения с Москвой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что премьер Армении Пашинян открыто попросил военного сотрудничества у НАТО.
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