Ковальчук заявил о небывалой консолидации общества во время выборов президента

Ковальчук: благодаря давлению Запада российское общество стало еще сплоченнее
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Благодаря давлению Запада в российском обществе поменялось настроение, показав сплоченность.
Благодаря давлению Запада в российском обществе поменялось настроение, показав сплоченность и небывалую консолидацию. Об этом корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку рассказал директор российского научного центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в Кремле перед встречей доверенных лиц с Владимиром Путиным.
«Настроение резко поменялось. Такой консолидации общества не было, с моей точки зрения, вообще никогда, может быть, только после войны», — считает Ковальчук.
Он отметил, что Запад совсем не понимает суть российского общества, которое на фоне давления только объединяется вокруг своего лидера, чтобы противостоять угрозе. И это прекрасно видно по результатам прошедших на минувших выходных президентских выборов, где, в том числе, была продемонстрирована рекордная явка.
Более того, именно благодаря некоторым решениям иностранных «партнеров» в Россию возвращаются уникальные специалисты, не просто готовые работать на благо своей страны, но и имеющие опыт и знания во многих зарубежных сферах, что, разумеется, является только плюсом. В качестве примера Ковальчук назвал высылку около 500 наших специалистов из европейской организации по ядерным исследованиям CERN.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин встретился с лидерами парламентских фракций в Кремле.
- 20 мар
- Откуда не ждали: Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
- 20 мар
- Рекордное доверие: ВЦИОМ узнал отношение россиян к прошедшим выборам
- 19 мар
- ВЦИОМ: более 70% россиян доверяют результатам выборов президента
- 19 мар
- Более 70% россиян выразили доверие результатам выборов президента РФ
- 19 мар
- Кадыров поздравил Путина с победой на выборах
- 19 мар
- «Фронт посыпется»: экс-депутат Рады спрогнозировал переломный момент в ходе СВО
- 19 мар
- Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье
- 19 мар
- Лидеры государств со всего мира продолжают поздравлять Путина с победой
- 19 мар
- Зубоскалят от бессилия? Европа раскололась на фоне итогов выборов президента РФ
- 19 мар
- Владимир Путин призвал своих оппонентов на выборах к совместной работе
Читайте также
60%
0.24 100.10
-0.14
Нашли ошибку?