«Демилитаризованная зона»: в США назвали условия окончания конфликта на Украине

Речь идет о позиции официального Вашингтона в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине в первую очередь предусматривает заморозку военных действий по линии соприкосновения армий. Об этом рассказал кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс.

«Вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной. Украина сохраняет свою независимость и суверенитет. Россия получает от Украины гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзам подобного рода», — сказал Джей Ди Вэнс.

При этом восстанавливать поврежденную инфраструктуру Украины в Штатах при победе Трампа не собираются. По словам Вэнса, это будут делать европейцы.

Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Кандидатами выступают представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ и действующий вице-президент Камала Харрис.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах дебатов Трампа и Харрис.