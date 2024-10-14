«Результат как никогда»: в ЦИК связали успех выборов в России со слаженной работой ведомств

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Памфилова: в 2024 году выборы в России прошли максимально успешно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Глава комиссии подчеркнула, что результаты голосования и легитимность не вызывают сомнений.

Успешно провести обе избирательные кампании 2024 года в России удалось благодаря слаженной работе Центральной избирательной комиссии и других ведомств. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«И те, и другие выборы прошли максимально успешно. Во многом это результат как никогда слаженных действий между всеми участниками процесса и всеми ведомствами. Мы очень хорошо и оперативно взаимодействовали с правоохранительными органами, законодательными, с правительством и с региональными властями. Вот эта слаженность действий во многом способствовала успеху», — сказала он.

При этом самым главным фактором для успеха в проведении выборов является понимание народом, насколько важно было прошедшее голосование. По словам главы ЦИК, избирательная система к 2024 году подошла максимально устойчивой и надежной. По словам Памфиловой, это дало возможность оперативно решать возникающие проблемы, а также работать на их опережение.

Также глава ЦИК отметила рекордно высокую явку на выборах. Вместе с тем она подчеркнула, что результаты голосования и легитимность не вызывают сомнений. К тому же в последние годы уровень доверия к итогам выборов высок.

Памфилова назвала особенностью прошедших в России в 2024 году выборов приоритет по обеспечению безопасности на избирательных участках. Было осуществлено сочетание безопасности и реализации прав граждан.

Кроме того, в ходе доклада Памфилова отметила, что особенно в момент, когда на страну обрушивается много вызов, проведение выборов очень важно. По ее словам, люди хотят иметь на всех уровнях ответственную, предсказуемую и понятную власть. Этим и объясняется высокая явка.

«Для власти любого уровня это тоже очень важно — опора на людей, их доверие и поддержка», — отметил Путин.

В марте 2024 года Владимир Путин был избран на пост главы государства в пятый раз. Он победил на выборах с рекордным уровнем поддержки россиян. Более 87% — такой результат в его пользу отображался на табло ЦИК по итогам обработки 60% протоколов участковых избиркомов.

В сентябре выборы губернаторов прошли в 21 регионе России. В большинстве субъектов победили либо временно исполняющие обязанности, либо действующие главы — таковы предварительные данные ЦИК. В частности, в Петербурге после обработки 100% протоколов победу одержал действующий глава Александр Беглов. По информации избирательной комиссии, он получил почти 60% голосов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поблагодарил избирателей из приграничных регионов за участие в выборах. Президент отметил мужество и силу духа людей.

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