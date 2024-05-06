Лишь 33 слова: как будет проходить процедура инаугурации президента РФ 2024

По традиции 7 мая произойдет инаугурация президента. Именно в этот день он официально вступит в должность и пробудет на посту вплоть до 2030 года.

Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

В чем заключается важность церемонии вступления в должность и каков порядок его проведения?

Что такое инаугурация президента

Под словом «инаугурация» принято понимать торжественную церемонию вступления главы государства в должность. Наиболее близкой аналогией данной процедуры является коронация при монархической форме правления, откуда и были заимствованы основные правила проведения.

В ходе инаугурации президент произносит присягу на Конституции или священной для страны и народа книге. Так, например, в США присяга традиционно приносится на Библии.

Как пройдет инаугурация Владимира Путина в 2024 году

В истории России инаугурация президента осуществлялась уже шесть раз. Согласно статье 82 ФЗ «О выборах президента Российской Федерации» от 10 января 2003 года, действующий глава государства вступает в должность по истечении шести лет со дня вступления на данный пост президента, одержавшего победу на прошлых выборах.

В том случае, если голосование проводилось досрочно или же назначались повторные выборы, церемония проходит на 30-й день со дня публикации окончательных результатов ЦИК (центральная избирательная комиссия). С 2003 года дата мероприятия без изменений в графике выпадает на 7 мая.

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В 2024 году процедура вступления в должность также пройдет 7 мая. Она начнется в 12 часов дня по московскому времени и продлится около часа. Ранее заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что в организации грядущей официальной церемонии возможны «определенные нюансы».

Начиная с 2000 года инаугурация проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Часть гостей также размещается в смежных Александровском и Георгиевском залах.

Среди приглашенных в обязательном порядке присутствуют представители трех ветвей власти — судебной, исполнительной и законодательной — руководители Администрации президента Российской Федерации, депутаты обеих палат Федерального Собрания, судьи Конституционного суда, а также дипломатический корпус, ЦИК, кавалеры орденов Святого апостола Андрея Первозванного и «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, Герои России.

Первыми в зал проходят солдаты Президентского полка и вносят символы президентской власти — штандарт и знак президента Российской Федерации, символическую копию ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в виде золотого равноконечного креста с расширяющимися концами (по левую руку), а также экземпляр Конституции (по правую). Затем в Кремлевский дворец через парадных вход заходит президент — обходит всех гостей церемонии и солдат. В Андреевском зале он появляется с первым ударом курантов и торжественным маршем Петра Чайковского.

После произнесения присяги, слова которой закреплены в Конституции, глава государства считается официально вступившим на должность. Судья Конституционного суда передает ему символы президентской власти, после чего следует короткая речь нового президента и 30 залпов салюта с Кремлевской набережной.

Текст присяги президента Российской Федерации — 2024

Наиболее важная часть процедуры инаугурации — произнесение присяги. Она состоит из 33 слов и официально закреплена в Конституции Российской Федерации, на экземпляр которой глава государства кладет правую руку во время речи:

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Отставка правительства

В день проведения инаугурации действующее Правительство слагает свои полномочия перед новым президентом России. Однако члены кабинета продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Данное правило официально закреплено в 116 статье Федерального закона.

Новый председатель назначается на следующий день после церемонии — 8 мая. Вступивший в должность президент должен внести кандидатуру на рассмотрение не позднее чем за две недели до инаугурации, а затем утвердить после получения вердикта Государственной думы.