Памфилова заявила о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 17 0

Права россиян нарушали не те, кто проводил голосование, а кто пытался их сорвать, подчеркнула глава ЦИК.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Более 20 уголовных дел по факту создания препятствий в работе избиркомов возбуждено по итогам проведения выборов президента России. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова во время заседания комиссии.

«Впервые не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту нарушения со стороны наших коллег, членов избирательных участковых комиссий. А было возбуждено 21 уголовное дело по факту препятствования работе наших коллег, наших комиссий», — сказала она.

Памфилова добавила, что права россиян нарушали люди, пытавшиеся сорвать выборы, а не те, кто их проводил. В том числе они портили урны с бюллетенями, поливая их зеленкой. При этом из 459 обращений в ЦИК по поводу вероятных нарушений лишь 12 случаев оказались подтвержденными.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%. Победу на выборах одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 человек.

На втором месте — Николай Харитонов от КПРФ, он набрал 4,31%. На третьем месте с результатом 3,85% расположился Владислав Даванков от партии «Новые люди». Последнее место в гонке — у лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, у него 3,2%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России.

Тема:
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