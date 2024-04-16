Памфилова вручила Путину удостоверение президента России

Российский лидер получил рекордное количество голосов по итогам выборов главы государства, прошедшим в марте 2024 года.
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила российскому лидеру Владимиру Путину удостоверение президента на новый срок полномочий.
Встреча главы государства с руководителем ЦИК прошла 16 апреля. Путин поблагодарил Памфилову за работу на выборах президента.
«Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин.
Памфилова отметила, что выборы 2024 года проходили под давлением извне, однако Центризбирком к этому уже привык.
«Настолько было в этот раз неприличное вмешательство в процесс. Но мы уже привыкли. Всегда, на протяжении долгого времени, мы уже привыкли к стандартным видам вмешательства, я даже об этом говорить не хочу», — сказала Памфилова.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%. Победу на выборах одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 человек.
На втором месте — Николай Харитонов от КПРФ, он набрал 4,31%. На третьем месте с результатом 3,85% расположился Владислав Даванков от партии «Новые люди». Последнее место в гонке — у лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, у него 3,2%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин и Лукашенко поздравили многодетную семью с Ямала с золотой свадьбой.
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