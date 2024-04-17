«Нюансы будут»: в Кремле рассказали, как пройдет инаугурация Путина

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Евгения Романова
Евгения Романова 156 0

Песков: инаугурация Путина пройдет стандартно, но с некоторыми нюансами

«Нюансы будут»: в Кремле рассказали, как пройдет инаугурация Путина

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Выборы президента России 2024

Удостоверение главы государства накануне ему вручила глава ЦИК.

Инаугурация президента России Владимира Путина в 2024 году пройдет стандартно, но с некоторыми нюансами. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«В целом, церемония достаточно прописанная хорошо, стандартная, поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные нюансы будут иметь место. Мы своевременно будем вас информировать», — сказал он.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Явка в ряде регионов превысила 90%. Победу на выборах одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 человек.

На втором месте — Николай Харитонов от КПРФ, он набрал 4,31%. На третьем месте с результатом 3,85% расположился Владислав Даванков от партии «Новые люди». Последнее место в гонке — у лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, у него 3,2%.

Накануне, 16 апреля, Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента России. Наш лидер поблагодарил главу ЦИК за работу на выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Памфилова заявила о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента России. Права россиян нарушали не те, кто проводил голосование, а кто пытался их сорвать, подчеркнула глава ЦИК.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

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