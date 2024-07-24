Без расчета на искренность: в МИД России оценили слова Зеленского о завершении конфликта

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Захарова: заявления Зеленского о завершении конфликта связаны с выборами в США

Без расчета на искренность: в МИД России оценили слова Зеленского о завершении конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация Выборы президента России 2024

Почему лидер киевского режима заговорил о мире именно сейчас?

Слова президента Украины Владимира Зеленского* о завершении конфликта с Россией связаны со сложившейся политической ситуацией в США. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Эта риторика связана опять же с электоральными циклами в США. Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», — прокомментировала заявление нелегитимного лидера Захарова.

По мнению дипломата, рассчитывать на искренность Зеленского также не стоит.

Накануне, 23 июля, при беседе с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта. Однако в этот же день Верховная рада Украины поддержала законопроект о продлении военного положения в стране до 9 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил заявление Зеленеского о завершении конфликта.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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