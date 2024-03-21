«Игра в русскую рулетку»: диетолог о последствиях резкого похудения Джигана

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 2 057 0

Врач Соломатина о Джигане: экстремальное похудение вызывает страшные последствия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Музыкант заявил, что сбросил несколько десятков килограммов за очень коротки срок. Насколько такая стремительная потеря веса может быть опасна для организма?

Рэпер Джиган недавно экстремально похудел, чем поразил своих поклонников. Музыкант заявил, что сбросил почти 40 килограммов за три месяца и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Только стоило мне набрать лишние килограммы, и за мной закрепилось, как будто я всю жизнь жирный был, всю жизнь булка с маслом. Я решил, что хочу оставаться всегда в этом весе. Мне надоело быть на массе», — сказал рэпер.

Однако знаменитость заподозрили в пластике и употреблении запрещенных препаратов. Но даже если рэпер и похудел сам, как это влияет на организм? Врач-диетолог Елена Соломатина эксклюзивно 5-tv.ru рассказала, что быстрое похудение рэпера Джигана — большой удар по организму.

«Резкое похудение очень нефизиологично. Если мы решаем похудеть быстро, то нужно быть готовым к тому, что это будет очень большой удар по организму, он может не выдержать. У кого-то он развалиться безвозвратно, а другой может получить трещину и восстановиться, но не факт. Это игра в русскую рулетку», — утверждает эксперт.

По словам Елены Соломатиной, быстрое похудение часто сопровождается дефицитом важных питательных веществ, таких как витамины, минералы и белки. Это может привести к различным заболеваниям, включая анемию, остеопороз и многие другие.

Организм не успевает адаптироваться к резкому изменению веса, что может вызвать стресс для всех органов и систем. В результате могут возникнуть проблемы с сердцем, печенью, почками и другими внутренними органами.

Кроме того, быстрое похудение часто сопровождается альтернативными диетами и методиками, которые могут привести к нарушению обмена веществ и дисбалансу в организме.

Поэтому не стоит искать быстрых решений для похудения, важно стремиться к здоровой и умеренной потере веса, основанной на правильном питании, физической активности и поддержке организма необходимыми питательными веществами. Потеря веса должна быть постепенной и безопасной для здоровья, заключила специалист.

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