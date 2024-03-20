«Задача-максимум»: Захарова о планах НАТО открыть второй фронт на Южном Кавказе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 19 0

Захарова: НАТО планирует открыть второй фронт против России на Южном Кавказе

«Задача-максимум»: Захарова о планах НАТО открыть второй фронт на Южном Кавказе

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley

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Запад недоволен, что Армения, Азербайджан и Грузия сотрудничают с Россией.

Страны НАТО собираются открыть против России второй фронт на Южном Кавказе. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат таким образом прокомментировала визиты генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Армению, Азербайджан и Грузию. Она завила, что Запад не устраивает то, что эти страны сотрудничают и общаются с Россией. Поэтому НАТО важно разорвать отношения Южного Кавказа с РФ, а также накалить обстановку в регионе.

«Конечно, есть и задача-максимум, а именно открыть в Закавказье „второй фронт“ против нашей страны и в целом „подпалить“ заново регион», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Она отметила, что достигнутые договоренности этих государств при посредничестве с Россией вели к миру и основывались на взаимном уважении. Это и стало «красной тряпкой» для Запада.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией.

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