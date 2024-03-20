«Нелепый шаг»: российский посол назвал санкции США демонстрацией бессилия

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 27 0

Посол РФ в США Антонов назвал американские санкции демонстрацией бессилия

«Нелепый шаг»: российский посол назвал санкции США демонстрацией бессилия

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Штаты хотели воздействовать на общество России с помощью предателей, считает дипломат.

Очередные санкции США против российских граждан и организаций лишь показывают то, что Штаты разочаровались в своих надеждах воздействовать на общество в России через релокантов и предателей. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий размещен в Telegram-канале посольства.

«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — рассказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что народ России показал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире на президентских выборах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США и Турция договорились о системе санкций против России. Страны решили действовать сообща в этом вопросе. Вашингтон отныне намерен заранее уведомлять Анкару до того, как вводить новые ограничения в отношении компаний, сотрудничающих с Россией.

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«Нелепый шаг»: российский посол назвал санкции США демонстрацией бессилия

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